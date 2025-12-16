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В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы минирования
Сегодня, 13:48
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В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы минирования

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На местах работают оперативные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

В понедельник, 15 июня, в Петербурге были экстренно эвакуированы сотрудники и посетители сразу трёх районных судов. Как сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов, причиной для срочных мер безопасности стали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

По имеющейся информации, идентичные письма с угрозами поступили в Калининский, Пушкинский и Московский районные суды.

На местах работают оперативные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что в  четверг, 11 июня,  эвакуировали несколько петербургских поликлиник.

Фото:  Piter.TV

Теги: санкт-петербург, эвакуация из судов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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