В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы минирования

На местах работают оперативные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

В понедельник, 15 июня, в Петербурге были экстренно эвакуированы сотрудники и посетители сразу трёх районных судов. Как сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов, причиной для срочных мер безопасности стали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

По имеющейся информации, идентичные письма с угрозами поступили в Калининский, Пушкинский и Московский районные суды.

На местах работают оперативные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг, 11 июня, эвакуировали несколько петербургских поликлиник.

Фото: Piter.TV