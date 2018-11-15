Инициативу о двух днях удаленки для матерей детей до 7 лет поддержали 64% петербуржцев

Женщины относятся к инициативе лояльнее мужчин (70% против 58%).

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил внести изменения в Трудовой кодекс, которые гарантируют женщинам с детьми младше семи лет не менее двух дней дистанционной работы в неделю. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, идею одобряет большинство экономически активных жителей Петербурга.

В исследовании приняли участие представители рынка труда, а также родители дошкольников. В целом по Санкт-Петербургу инициативу поддержали 64% респондентов, тогда как 13% высказались против. Оставшиеся 23% затруднились с ответом, указав на неравные условия: "Про офисных работниц все понятно, а женщины, работающие на производстве, да в тех же школах и детсадах, будут лишены такой возможности".

Женщины относятся к инициативе лояльнее мужчин (70% против 58%). Среди молодежи до 35 лет нововведение поддерживают 72%, однако среди граждан старше 45 лет этот показатель падает до 50%.

Петербуржцы с доходом от 100 тысяч рублей оказались менее склонны поддерживать законопроект, чем граждане с более низким заработком. Среди родителей, имеющих детей до 7 лет, уровень одобрения составляет 69%. При этом матери готовы поддержать право на удаленку значительно чаще, чем отцы.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс в петербургские вузы вырос в 1,5 раза.

Фото: Piter.TV