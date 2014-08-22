Конкурс в петербургские вузы вырос в 1,5 раза

Рост спроса привел к повышению планки знаний.

Приемная кампания 2026 года в Северной столице установила новые рекорды. Вузы столкнулись с беспрецедентным наплывом абитуриентов: в среднем на одно бюджетное место претендуют почти 32 человека, сообщает "Деловой Петербург". Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял всего 21 заявление.

Всего выпускники подали около 1,6 миллиона заявлений – это на 60% больше, чем в 2025 году. Наибольшей популярностью пользовались Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Политехнический университет и РГПУ им. А. И. Герцена. В педагогическом университете зафиксирован экстремальный конкурс на направление "Лингвистика", где за одно место боролись 570 человек.

Рост спроса привел к повышению планки знаний. Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет увеличился с 78,5 до 81,2 пункта.

Эксперты связывают такой скачок не только с ростом результатов экзаменов, но и с увеличением числа олимпиадников — по оценкам Совета ректоров, количество их заявлений выросло минимум в полтора раза.

Самые высокие проходные баллы зафиксированы на отдельных программах ведущих вузов:

СПбПУ ("Дизайн") – 450 баллов;

СПбГЭУ – предварительный проходной балл достиг 308;

НИУ ВШЭ ("Аналитика в экономике") – рекордные 302 балла.

Чтобы удержать сильных студентов в условиях жесткой конкуренции, университеты начали расширять программы бесплатного обучения за счет собственных средств вуза.

Ранее мы сообщили о том, что в преддверии учебного года в Петербурге резко вырос спрос на учителей.

Фото: Piter.TV