В преддверии учебного года в Петербурге резко вырос спрос на учителей

Однако потребность работодателей не ограничилась только педагогами.

С приближением 1 сентября петербургский рынок труда переживает сезонный всплеск активности. Согласно данным hh.ru, в августе работодатели Северной столицы разместили более 19 тысяч вакансий, что на четверть (25%) превышает показатели июля.

Наибольший прирост ожидаемо показала сфера образования: предложения для учителей, преподавателей и педагогов заняли около 3% от общего числа объявлений. Интерес к ним начал формироваться еще в начале лета – в июне количество таких вакансий выросло на 25% по сравнению с маем.

Однако потребность работодателей не ограничилась только педагогами. Аналитики зафиксировали резкий скачок спроса и на другие специальности: число предложений для фармацевтов и провизоров увеличилось на 64%, фитнес-тренерам и инструкторам тренажерных залов стали предлагать работу на 50% чаще, а спрос на инженеров-электроников вырос на 31%.

Ажиотаж затронул и сферу розничной торговли. По информации платформы "Моя смена", за период с 1 июня по 10 августа компании заказали на 60% больше рабочих смен, чем годом ранее. С наступлением сезона активных распродаж и подготовки к школе особенно остро возросла потребность в линейном персонале: сотрудники кассовой зоны показали рост на 236% относительно летнего уровня, сборщики заказов прибавили 70%.

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Фото: Piter.TV