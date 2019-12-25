Петербурженка распылила перцовку в трех женщин в ходе конфликта на Ланском шоссе

Пострадавшие не обращались за медицинской помощью.

Полицейские Приморского района Петербурга задержали женщину, которая применила газовый баллончик в конфликте на Ланском шоссе. На нее составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в МВД России, ссора произошла вечером 16 августа между 31-летней задержанной и тремя местными жительницами. Пострадавшие не обращались за медицинской помощью.

Подозреваемую поймали в тот же день на улице Генерала Хрулева. Перцовка изъята.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный дебош на проспекте Энгельса обернулся уголовным делом по ч. 1 ст. 214 УК РФ. В частности, злоумышленник разбил дверь в финансовом учреждении.

Фото: Piter.TV