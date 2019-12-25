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Пьяный дебош на проспекте Энгельса обернулся уголовным делом
Сегодня, 10:27
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Пьяный дебош на проспекте Энгельса обернулся уголовным делом

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В настоящее время размер причиненного ущерба устанавливается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ после дебоша на проспекте Энгельса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В полицию 16 августа поступила информация о том, что во дворе одного из домов неизвестный громко кричит и ведет себя неадекватно. На месте поймали 40-летнего хулигана в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он ударом ноги разбил стеклянную входную дверь в финансовом учреждении. 

В настоящее время размер причиненного ущерба устанавливается, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: двое мужчин устроили дебош в ресторане на Ленинском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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