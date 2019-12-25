Третий день идут поиски молодого человека, пропавшего в Петербурге

Вечером в пятницу он возвращался с корпоратива в баре на Крестовском острове.

В Петербурге пропал 23-летний местный житель. Его ищут с 25 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Приметы мужчины: его рост составляет 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. На пропавшем были серая рубашка, голубые джинсы и черные кроссовки.

По информации 78.ru, вечером в пятницу петербуржец возвращался с корпоратива в баре на Крестовском острове. В районе заведения обнаружили очки, принадлежащие парню. Родители подали заявление в полицию.

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчины, позвоните инфоргам: +7 (965) 797-97-30 (Анастасия), +7 (921) 929 50-49 (Елена).

Ранее мы рассказывали о том, что поисковый отряд "ЛизаАлерт" обработал более 400 заявок за август в Петербурге и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"