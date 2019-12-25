С наступлением сентября ситуация может осложниться: в лесах Ленинградской области начался активный сбор грибов.

В августе 2026 года поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт Питер" зафиксировал высокую нагрузку. Добровольцы отработали 428 обращений, 157 из которых носили срочный характер. Несмотря на дождливую погоду и слабый грибной сезон, количество лесных поисков оставалось значительным.

По итогам месяца живыми были найдены 305 человек. К сожалению, 31 поиск завершился гибелью пропавших, судьба еще 50 человек остается неизвестной – они продолжают числиться в розыске.

Параллельно с полевой работой отряд усиливал внутреннюю подготовку. На реке Вуокса прошли двухдневные водные учения с участием добровольцев из Москвы, Брянска и Самары. Тридцать участников приступили к обучению на старших поисковых групп, а в городе официально оформилось региональное кинологическое направление. Группа быстрого реагирования (ГБР), созданная 1 июня, успешно прошла трехмесячный испытательный срок: ее состав вырос с 9 до 35 человек, которые за это время закрыли 61 заявку и спасли четырех человек.

С наступлением сентября ситуация может осложниться: в лесах Ленинградской области начался активный сбор грибов. Отряд призывает любителей тихой охоты не забывать о безопасности: надевать яркую одежду, брать заряженный телефон, воду, еду, свисток и лекарства, а также сообщать близким свой маршрут и время возвращения.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах под Тосно пятые сутки ищут 77-летнюю пенсионерку, ушедшую за грибами.

Фото и коллаж: Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"