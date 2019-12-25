В лесах под Тосно пятые сутки ищут 77-летнюю пенсионерку, ушедшую за грибами

Спасателям приходится пробиваться сквозь буреломы, а после нескольких дней непрерывных дождей канавы на пути превратились в полноводные реки.

Поисково-спасательные отряды "Экстремум", "Северо-Запад" и "ЛизаАлерт" продолжают масштабную операцию в лесном массиве у поселка Бабино (Тосненский район Ленобласти).

Известно, что 77-летняя женщина ушла в лес 1 сентября. С тех пор ее никто не видел, а активные поиски начались еще 3 сентября. На месте работают пешие группы и кинологи с собаками. Спасателям приходится пробиваться сквозь буреломы, а после нескольких дней непрерывных дождей канавы на пути превратились в полноводные реки.

Пенсионерка пока не найдена. В кинологической службе ПСО "Экстремум" отметили, что холодные ночи и плохая дождливая погода оставляют все меньше шансов найти потерявшуюся живой, однако надежда на это сохраняется. Работы по поиску продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти вытащили двух мужчин из ямы и болота за день.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО