В Петербурге прошло пленарное заседание форума креативных индустрий городов ЮНЕСКО

В Капелле собрались представители МИД, Министерства культуры, ЮНЕСКО и делегации четырёх стран.

В Государственной академической капелле состоялось пленарное заседание V Международного форума "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий". Петербург проводит форум пятый год подряд. Говорили о том, что креативные индустрии дают городу и как из них получаются новые туристические маршруты.

В Капелле собрались представители МИД, Министерства культуры, ЮНЕСКО и делегации четырёх стран. Свой опыт привезли Беларусь, Республика Сербская, Иордания и Узбекистан.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич рассказал, что даёт городу такая площадка.

Нам нравится, что очень много креативных идей, сюжетов и проектов появляется сразу после форума. У нас в рамках этих дней работы всегда общение и с современными художниками, и с представителями различных компаний, кто генерирует различные проекты и идеи, и мы стараемся это всё использовать в работе, чтобы как раз создавать новые точки притяжения, чтобы добавлять в турпродукты и в пакеты новые предложения. <...> Наше городское туристско-информационное бюро вчера представило формат модного маршрута, и как мы его будем запускать именно как раз осенью и зимой. Мы проведём интересную и, я бы сказал, креативную туристическую экскурсию по Петроградской стороне, а именно по Большому проспекту. Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Разговор шёл не только про турпродукт. Обсуждали и то, с чем сталкивается любой исторический город: как соединить подлинное наследие с современной экономикой и не забыть про интересы тех, кто здесь живёт. Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Елена Галактионова напомнила, что сам Петербург начинался как креативная идея.

Это город, воплощённый фантазией Петра Великого, которая вот на тот момент была абсолютно революционна, нарушала всё, что было принято в том обществе, в котором Пётр Первый жил. Елена Галактионова, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

При этом, по её словам, важно помнить об интересах горожан.

Мы, например, можем посчитать туристический поток, но гораздо сложнее посчитать количество людей, которые могли бы уехать и не уехали, могли бы найти себе где-то в ином месте применение, но нашли его здесь, в своём родном городе, остались и внесли вклад в дальнейшее развитие. Елена Галактионова, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

Видео: пресс-служба форума