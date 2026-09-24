Город на Неве на протяжении всей своей истории аккумулировал лучшее в культуре Родины и зарубежных стран, превращая это в питательный субстрат для развития России.

Журналист Сергей Кормилицын отметил, что словосочетание "культурная столица" ошибочно ассоциируется с образом идеального жителя – бледного человека с острым носиком и грустью во взоре. По его словам, петербуржцы могут быть очень разными, а суть статуса города заключается не в общем знаменателе для всех жителей мегаполиса. Его слова приводит издание "Вечерний Санкт-Петербург".

Кормилицын подчеркнул, что Петербург делает культурной столицей та роль, которую он играет в жизни России. Журналист сравнил Петербург с марлей на окне в Европу: идеи здесь перевариваются, переосмысляются и отправляются дальше вглубь страны уже готовыми для восприятия. При этом сам город вносил немалый собственный вклад в культуру. Кормилицын констатировал, что практически всё важное в области культуры, науки и искусства за последние 323 года проистекало отсюда, включая основание Университета, Академии наук и первого музея.

По мнению журналиста, вся отечественная классическая литература также была связана с Северной столицей. Где бы ни родился будущий автор – в Москве, Симбирске или под Тулой – его творческая биография неминуемо оказывалась связана с Петербургом. Серебряный век русской поэзии журналист назвал в первую очередь петербургским явлением. В музыке ситуация выглядела однозначной: и "Могучая кучка", и Чайковский, и Курёхин, и Цой были здешними явлениями.

В заключение Кормилицын заявил, что город на Неве на протяжении всей своей истории аккумулировал лучшее в культуре Родины и зарубежных стран, превращая это в питательный субстрат для развития России. Журналист резюмировал, что Петербург стал двигателем развития и генератором смыслов, без которого страну ждало бы запустение.

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Фото: Piter.TV