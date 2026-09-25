В Иране сообщили, что надеются на заключение сделки с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг обвинения американской администрации в том, что ближневосточная страна якобы стремилась создать ядерное оружие. Соответствующее заявление политический деятель сделал в эфире местного телеканала Fox News. Он объяснил, что сейчас то, что обсуждается и согласовывается с партнерами, остается в рамках международного права. Эксперт добавил, что его государство никогда не стремилось к большему, но стремится получить только то, что по праву принадлежало бы Ирану по международному праву. Таким образом высокопоставленный гость ответил на вопрос о том, как проходят переговоры с делегацией из США.

На что следует обратить внимание – это то, что мы никогда не стремились к созданию ядерного оружия. Мы хотим придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия. Как результат, на этой основе мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится. Масуд Пезешкиан, президент Ирана

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против властей из Тегерана. Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе говорила о том, что одной из ее целей является устранение угрозы получения иранским руководством ядерного оружия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказал стремление заключить сделку с американскими представителями в рамках международного права. Политический деятель добавил, что его страна на Ближнем Востоке не претендует ни на что большее.

Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету.

Фото и видео: YouTube / FOX News