Петербургские велогонщики взяли 13 медалей на первенстве России в Москве

Тимур Гусейнов продемонстрировал двойное превосходство, одержав победу сразу в двух дисциплинах – кейрине и гите на 500 метров с хода.

Спортсмены из Петербурга завоевали 13 медалей на первенстве России по велоспорту на треке, которое проходило в Москве. Об этом сообщили в городском Комитете по физической культуре и спорту.

В активе сборной города четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Чемпионами страны стали Мария Авдеева в дисциплине кейрин и Валерия Волобуева в гите на 500 метров с хода. Тимур Гусейнов продемонстрировал двойное превосходство, одержав победу сразу в двух дисциплинах – кейрине и гите на 500 метров с хода.

Как уточнили в ведомстве, спортсмены, принесшие городу медали, тренируются на базе "Училища олимпийского резерва № 1" и школы-интерната "Олимпийский резерв", расположенной в Курортном районе.

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Фото: Magnific (wirestock)