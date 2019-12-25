Дочь Анны Ковальчук связала себя узами брака с глэм-панком в Петербурге

Тайная свадьба в центре Петербурга прогремела на весь город.

Дочь народной артистки России Анны Ковальчук вышла замуж. 25-летняя Злата Ильченко стала женой музыканта Артема Розанира. Избранник девушки играет в глэм-панк-группе "ДЛЯ ДУР" и выступает под псевдонимом Джес.

Церемония прошла 17 сентября во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Невеста выбрала классическое белое платье с корсетом и длинную кружевную фату. На торжестве присутствовала мать невесты — 49-летняя звезда сериала "Тайны следствия".

Отношения пары не были тайной. Ильченко регулярно делится совместными видео с возлюбленным в соцсетях и поддерживает его творчество. При этом фотографии со свадьбы пока не появились в блогах ни у молодоженов, ни у Ковальчук. Злата — старшая дочь Анны Ковальчук и актера Анатолия Ильченко. Пара узаконила отношения в 1999 году после студенческого романа, а в 2000-м у них родилась дочь. Через пять лет супруги развелись. В 2007 году Ковальчук вышла замуж во второй раз — за предпринимателя Олега Капустина. Через три года у них родился сын Добрыня.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в 2025 году стало больше браков.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)