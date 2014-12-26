В Петербурге в 2025 году стало больше браков и меньше разводов

С начала года в городе зарегистрировали свыше 21 тысячи браков — на тысячу больше, чем годом ранее.

В Санкт-Петербурге в первой половине 2025 года зафиксировано увеличение числа зарегистрированных браков и сокращение количества разводов. Об этом сообщает "Neva.Today".

С января по июль в городе было оформлено свыше 21 тысячи брачных союзов, что примерно на тысячу больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Одновременно с этим количество разводов снизилось по отношению к прошлогодним показателям за аналогичный срок.

Кроме того, в 2025 году в Петербурге прошло несколько значимых юбилеев совместной жизни. 21 супружеская пара отметила 25-летие брака, 82 семьи — 50-летие, а 7 пар — 60-летие совместной жизни.

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