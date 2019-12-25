В ГД предложили выдавать молодым семьям гранты на свадьбы

Мария Воропаева объяснила, что граждане потратят свои сбережения на рождение и воспитание детей.

Молодым семьям на российской территории следует предоставлять гранты на проведение свадьбы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева. Парламентарий из нижней палаты представляет партию ЛДПР. Политический деятель отреагировала на вопрос о возможности введения в стране брачных грантов по примеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).В иностранном государстве помощь предоставляется при соблюдении ряда условий.

Я думаю, что в России такая мера поддержки точно была бы востребованной. Действительно, стоимость проведения свадьбы - это такая большая сумма сегодня. Даже несмотря на то, что свадьба может быть и с большим количеством гостей, и достаточно скромной. Мария Воропаева, депутат ГД РФ

Законодватель пояснила, что молодым людям зачастую приходится долго копить деньги на свадьбу, а некоторые граждане даже берут для этого кредиты. При этом те средства, которые российская семья потратила бы на организацию торжества, в дальнейшем могли бы помочь при рождении и воспитании первого ребенка. При предоставлении грантов можно было бы учитывать опыт ОАЭ. Там свадебную выплату от властей получают граждане страны при соблюдении нескольких условий, в том числе связанных с уровнем дохода жениха.

Петербург направит 30,6 млрд рублей на региональные выплаты семьям с детьми.

Фото: Piter.tv