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В ГД предложили выдавать молодым семьям гранты на свадьбы
Сегодня, 13:19
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В ГД предложили выдавать молодым семьям гранты на свадьбы

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Мария Воропаева объяснила, что граждане потратят свои сбережения на рождение и воспитание детей.

Молодым семьям на российской территории следует предоставлять гранты на проведение свадьбы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева. Парламентарий из нижней палаты представляет партию ЛДПР. Политический деятель отреагировала на вопрос о возможности введения в стране брачных грантов по примеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).В иностранном государстве помощь предоставляется при соблюдении ряда условий.

Я думаю, что в России такая мера поддержки точно была бы востребованной. Действительно, стоимость проведения свадьбы - это такая большая сумма сегодня. Даже несмотря на то, что свадьба может быть и с большим количеством гостей, и достаточно скромной.

Мария Воропаева, депутат ГД РФ

Законодватель пояснила, что молодым людям зачастую приходится долго копить  деньги на свадьбу, а некоторые граждане даже берут для этого кредиты. При этом те средства, которые российская семья потратила бы на организацию торжества, в дальнейшем могли бы помочь при рождении и воспитании первого ребенка.  При предоставлении грантов можно было бы учитывать опыт ОАЭ. Там свадебную выплату от властей получают граждане страны при соблюдении нескольких условий, в том числе связанных с уровнем дохода жениха. 

Петербург направит 30,6 млрд рублей на региональные выплаты семьям с детьми.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, лдпр, мария воропаева, свадьба, семья
Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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