Петербург направит 30,6 млрд рублей на региональные выплаты семьям с детьми

В бюджете Петербурга заложили миллиарды на поддержку семей в 2027–2029 годах.

Власти Санкт-Петербурга предусмотрели 30,6 млрд рублей на региональные выплаты семьям с детьми в бюджете на 2027–2029 годы. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Всего на реализацию национального проекта "Семья" из городской казны планируют направить 98 млрд рублей за 3 года. Из этой суммы 30,6 млрд рублей пойдут на ежемесячные и единовременные региональные пособия.

Еще 49,6 млрд рублей выделят на единое пособие для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, а также одного из родителей, усыновителей или опекунов детей в возрасте до 17 лет. На меры поддержки рождаемости предусмотрено 2,7 млрд рублей.

Кроме того, 39,6 млрд рублей направят на бесплатное питание школьников и студентов колледжей. Сейчас этой мерой поддержки пользуются около 56 % учащихся.

В городе также действует ряд других программ для семей с детьми. В частности, в государственных детских садах отменена родительская плата, во всех районах работают пункты проката вещей первой необходимости для детей до 2 лет и служба "Социальная няня" на базе районных центров помощи семье и детям.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv