Власти Петербурга перенесли ориентир по запуску двух новых станций метро.

Станции метро "Каменка" и "Богатырская" в Петербурге планируют открыть в 2029 году. Об этом сообщили в комитете по строительству, отвечая на вопрос о сроках ввода новых станций во время прямой линии губернатора Александра Беглова.

В ведомстве уточнили, что проходка двухпутного тоннеля от "Беговой" до "Каменки" полностью завершена. На станции "Богатырская" продолжаются работы по выемке грунта и монтажу распорных конструкций. Разработка грунта на уровне первого яруса выполнена на всей площадке от Богатырского проспекта до Камышовой улицы.

Ориентировочным сроком открытия вестибюля станции "Театральная" на площади Темирканова назван 2030 год. Сейчас город вносит изменения в градостроительную документацию. Окончательные сроки определят после утверждения проекта планировки территории и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Ранее в перспективной схеме развития петербургского метро до 2040 года открытие "Каменки" и "Богатырской" указывалось на 2030 год. На развитие метрополитена в ближайшие 3 года предусмотрено 146,5 млрд рублей, в том числе 45 млрд рублей — на 2027 год.

На продолжение зелёной линии в следующем году планируют направить 22,5 млрд рублей. Предстоит выполнить работы по оснащению станций и тоннелей: смонтировать кабельные линии, оборудовать станционные понизительные подстанции, системы вентиляции и водоотведения.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году специалисты обследовали 2633 бомбоубежищ, большинству из них требуется ремонт. Количество всех защитных сооружений в городе не раскрывается.

Фото: Piter.tv (архив)