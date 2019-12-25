Льготники Ленобласти получат дополнительную поддержку при оплате ЖКУ.

Ленинградской области выделят 77,9 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для льготных категорий граждан. Соответствующее постановление правительство России опубликовало 27 ноября.

Средства позволят компенсировать до 50 % затрат на оплату ЖКУ ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, людям с инвалидностью, а также гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий и техногенных катастроф.

Всего на дополнительную поддержку 35 регионов направят 5,8 млрд рублей. Финансирование распределили между субъектами, которым потребовались дополнительные средства для предоставления компенсаций.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)