В ГД предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как "подарок от государства"

Алексей Нечаев объяснил, какой подарок власти страны могут сделать молодоженам для поддержки семей.

В России молодожены должны иметь возможность возместить часть расходов на свадьбу с помощью налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политический лидер движения Алексей Нечаев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что таким образом речь идет о своего роде "сваебном подарке" со стороны государства населению. Данная мера позволит получить еще больше новых семей. Законодатель напомнил, что обычно на торжество уходит много денег.

Это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но все это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объеме - 400 тыс. рублей. Алексей Нечаев, депутат ГД РФ

Депутат добавил, что применение такого вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч рублей при ставке НДФЛ в 13 процентов позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч рублей из ранее уплаченных налогов. В том случае, если траты на свадьбу окажутся меньше 400 тысяч рублей, то и возврат будет меньше.

В ГД считают, что банки должны компенсировать людям необоснованные блокировки.

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