В ГД считают, что банки должны компенсировать людям необоснованные блокировки

Алексей Нечаев рассказал о том, что некоторые банковские структуры "размыли" конкретные требования Центробанка России.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" сейчас разрабатывают инициативу, которая предусматривает компенсацию населению страны за блокировку счетов в случаях, когда банковские организации необоснованно посчитали переводы денежных средств подозрительными. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политический лидер движения Алексей Нечаев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что волна блокировок банковских счетов клиентов началась в январе 2026 года. По словам эксперта, важно найти законодательное решение для тех, кто настроил алгоритмы таким образом, что пострадали люди. Приказ Центрального банка России о критериях подозрительных операций содержал в себе достаточно конкретные требования, однако сами кредитные учреждения "донастроили" их до того, что появилась "размытость".

По первой волне случаев уже есть директивы Центрального банка конкретным банковским организациям, чтобы они людям счет разблокировали и больше так не делали. Но это вручную невозможно, это надо делать системной практикой. Поэтому закон, скорее всего, пригодится. Алексей Нечаев, депутат ГД РФ

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