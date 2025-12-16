В Госдуме предложили дать возможность пересдавать два предмета на ЕГЭ

Алексей Нечаев напомнил о том, как началась данная инициатива.

Российские выпускники должны иметь возможность пересдавать два предмета в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а по решению региона - три. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политический лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что еще три года назад его фракция выступила с инициативой разрешить ученикам пересдавать один предмет на ЕГЭ. Тогда идею поддержал глава государства Владимир Путин. На данный момент этот законопроект реализован. За два года 240 тыс.яч человек успешно пересдали экзамен.

Мы предложили в этом году законопроект, чтобы разрешить возможность два экзамена пересдавать. А на усмотрение школы, региона - даже и три. Ты можешь пересдать, ты меньше волнуешься. У тебя не один выстрел, не один шанс, а у тебя есть еще возможность прийти. Алексей Нечаев, депутат ГД РФ

Алексей Нечаев рассказал, что ЕГЭ - это стресс как для школьников, так и для их родителей, поэтому возможность пересдать дополнительный предмет позволила бы детям бы подойти к экзаменам спокойнее.

В Госдуме предложили разрешить беспилотные такси ради сокращения числа мигрантов.

Фото: Telegram / ТАСС