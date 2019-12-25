В Госдуме предложили разрешить беспилотные такси ради сокращения числа мигрантов

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев предложили разрешить беспилотные такси ради сокращения числа мигрантов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на копию документа, направленного в правительство РФ.
Парламентарии отметили, что в сфере пассажирских регионов увеличивается доля работников-иностранцев. По их словам, многие из них работают нелегально и создают риски для безопасности пассажиров. Депутаты считают, что автономные машины станут альтернативой для замены водителей-мигрантов.
Ранее в Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 3%.
Фото: PIter.tv
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