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ОМОН и автозаки. Масштабный миграционный рейд проводят на Сенном рынке
Сегодня, 15:43
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ОМОН и автозаки. Масштабный миграционный рейд проводят на Сенном рынке

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Силовики проверяют у мигрантов документы.

В Адмиралтейском районе Петербурга проходит проверка соблюдения миграционного законодательства среди иностранных граждан. Рейд организовали на Сенном рынке, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В настоящее время несколько сотен правоохранителей оцепили квартал на Московском проспекте неподалеку от Сенного рынка. Здесь находится молельное помещение, количество прихожан в котором достигает 1000 человек.

В проверке принимают участие представители военкоматов. В настоящее время уже выявили несколько десятков человек, которым вручили повестки для прибытия в военкомат.  

Также задержано несколько десятков прихожан, у которых миграционные документы оформлены с нарушением законодательства РФ.  Кроме того, силовики ищут мигрантов в ближайших магазинах, хостелах и кафе.

Ранее аналогичный миграционный рейд провели в хостеле на набережной Фонтанки.

Фото: Piter.TV 

Теги: мигранты, рейд, сенной рынок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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