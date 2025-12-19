В хостеле на Фонтанке и на Сенном рынке провели миграционный рейд

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили около двадцати транспортных средств. Нарушения ПДД зафиксированы в значительном количестве случаев, включая отсутствие страховки ОСАГО и пренебрежение ремнями безопасности.

Масштабная проверка силами сотрудников правоохранительных органов прошла утром в Адмиралтейском районе северной столицы. Полиция организовала проверку документов одновременно в двух местах — в хостеле на берегу реки Фонтанки, дом №90, и на территории Сенного рынка. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Работники правоохранительных органов внимательно изучили удостоверения личности приблизительно пятидесяти гостей заведения на набережной Фонтанки. Подавляющему большинству постояльцев оказались граждане стран СНГ. Для дальнейшей сверки данных с базой МВД всех направили в соответствующие подразделения. Итогом мероприятия стало привлечение шести человек к административной ответственности за несоблюдение требований миграционного законодательства.

Одновременно инспекторы прибыли и на Сенной рынок, который ранее неоднократно подвергался подобным проверкам. Там удостоверяющие личность бумаги предъявили сто двадцать приезжих работников торговли. Хотя большая часть справилась с задачей успешно, пятеро участников получили уведомления о нарушении законов миграции и были доставлены в полицию для оформления соответствующих процессуальных бумаг.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили около двадцати транспортных средств. Нарушения ПДД зафиксированы в значительном количестве случаев, включая отсутствие страховки ОСАГО и пренебрежение ремнями безопасности. Особого внимания заслужил водитель, пытавшийся избежать наказания путём дачи взятки сотруднику дорожной инспекции. Его дело перешло в уголовную плоскость.

Подобные мероприятия осуществляются постоянно по распоряжению начальства ГУ МВД города, направляя усилия на профилактику преступлений и поддержание общественного спокойствия в мегаполисе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти