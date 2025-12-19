На дорогах в двух районах Петербурга сотрудники ГАИ провели рейд

Кроме того, у полицейских состоялись профилактические беседы с отдельными водителями и пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти провели рейд в Петроградском и во Фрунзенском районах. В результате было пресечено свыше 150 нарушений ПДД.

Особое внимание уделяли наиболее опасным нарушениям: выездам на встречную полосу, нарушениям правил проезда перекрестков, управлению авто в состоянии опьянения, нарушению правил перевозки пассажиров и другим. Кроме того, у полицейских состоялись профилактические беседы с отдельными водителями и пешеходами.

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда на дорогах в Калининском районе проверили около 500 человек. В отделы увезли 10 мигрантов, они привлечены к ответственности за нарушения законодательства.

Видео: пресс-служба ГАИ