  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:23
144
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На дорогах в двух районах Петербурга сотрудники ГАИ провели рейд

0 0

Кроме того, у полицейских состоялись профилактические беседы с отдельными водителями и пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти провели рейд в Петроградском и во Фрунзенском районах. В результате было пресечено свыше 150 нарушений ПДД.  

Особое внимание уделяли наиболее опасным нарушениям: выездам на встречную полосу, нарушениям правил проезда перекрестков, управлению авто в состоянии опьянения, нарушению правил перевозки пассажиров и другим. Кроме того, у полицейских состоялись профилактические беседы с отдельными водителями и пешеходами. 

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда на дорогах в Калининском районе проверили около 500 человек. В отделы увезли 10 мигрантов, они привлечены к ответственности за нарушения законодательства. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

Теги: гаи, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии