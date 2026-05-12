Привлечен к ответственности водитель, перевозивший пассажиров вне салона Mercedes в Петербурге

Водитель, который прокатил пассажиров вне салона автомобиля, привлечен к ответственности. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

К полицейским 11 мая обратились очевидцы, заявившие, что из машины Mercedes высунулись люди. Иномарку обнаружили в тот же день, на ее владельца составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров) и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или лишенным права управления транспортными средствами). Авто помещено на специализированную стоянку.

Видео: пресс-служба ГАИ