Сегодня, 11:58
Привлечен к ответственности водитель, перевозивший пассажиров вне салона Mercedes в Петербурге

Водитель, который прокатил пассажиров вне салона автомобиля, привлечен к ответственности. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

К полицейским 11 мая обратились очевидцы, заявившие, что из машины Mercedes высунулись люди. Иномарку обнаружили в тот же день, на ее владельца составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров) и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или лишенным права управления транспортными средствами). Авто помещено на специализированную стоянку. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге к ответственности привлекли водителя грузовика, который загрязнил дорогу. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

