В Петербурге к ответственности привлекли водителя грузовика, который загрязнил дорогу

Сотрудники петербургской Госавтоинспекции заметили в интернете видео, на котором водитель грузовика JAC загрязнил дорожное покрытие. Это считается нарушением Правил дорожного движения.

Личность мужчины оперативно установили. Из кузова его транспортного средства вытекала неизвестная жидкость. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ, с ним проведена профилактическая беседа.

ГАИ напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге для всех участников движения.

Ранее на Piter.TV: водитель Toyota, устроивший дрифт в Ломоносове, привлечен к ответственности.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти