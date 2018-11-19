В Петербурге к ответственности привлекли водителя грузовика, который загрязнил дорогу

Сотрудники петербургской Госавтоинспекции заметили в интернете видео, на котором водитель грузовика JAC загрязнил дорожное покрытие. Это считается нарушением Правил дорожного движения.
Личность мужчины оперативно установили. Из кузова его транспортного средства вытекала неизвестная жидкость. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ, с ним проведена профилактическая беседа.
ГАИ напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге для всех участников движения.
Пресс-служба Госавтоинспекции
Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти
