Нейрофизиолог Халлал опроверг миф об идеальной позе для сна

Врач Фади Халлал заявил, что положение на левом боку подходит не всем. Лучшая поза для сна — та, после которой человек просыпается без боли и хорошо отдохнувшим.

Нейрофизиолог Фади Халлал в интервью изданию Hola опроверг распространённое заблуждение о существовании идеальной для здоровья позы для сна. По его словам, положение на левом боку, которое часто называют наилучшим, на самом деле оптимально лишь для ограниченного круга людей. Это частое заблуждение он опроверг в разговоре с изданием Hola.

Врач пояснил, что среди показаний для сна на левом боку можно выделить только поздние сроки беременности и гастроэзофагеальный рефлюкс. Всем остальным специалист не рекомендовал бы какую-то конкретную позу.

Халлал подчеркнул, что наилучшим является то положение, которое позволяет человеку хорошо отдохнуть и проснуться без болевых ощущений. Делать вывод о том, подходит ли та или иная поза, следует самостоятельно утром после тщательной оценки своего самочувствия.

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