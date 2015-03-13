ИИ может предсказать преждевременную смерть людей с воспалительными заболеваниями кишечника

Почти половина людей, умерших от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), умерли преждевременно, согласно исследованию, опубликованному в CMAJ (Журнал Канадской медицинской ассоциации), который использовал модели машинного обучения для прогнозирования смерти. В Канаде одни из самых высоких показателей заболеваемости ВЗК в мире, включая болезнь Крона и язвенный колит. Люди с ВЗК имеют более короткую продолжительность жизни, чем люди без таких заболеваний, и у них могут развиться другие хронические заболевания, связанные с их ВЗК. Исследование показало, что люди с ВЗК подвержены риску преждевременной смерти (определяемой как смерть в возрасте до 75 лет), когда у них развиваются другие хронические заболевания в более раннем возрасте.

Поскольку модели машинного обучения могут прогнозировать преждевременную смерть среди населения в целом, исследователи применили эту технологию, чтобы определить, может ли она прогнозировать преждевременную смерть среди жителей Онтарио с воспалительными заболеваниями кишечника и другими хроническими заболеваниями, используя данные о здравоохранении, хранящиеся в ICES.

Клинический вывод заключается в том, что хронические заболевания, развившиеся в раннем возрасте, могут иметь большее значение для определения траектории развития здоровья пациента, хотя для выяснения этой взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования причинно-следственных связей. доктор Эрик Бенчимол, детский гастроэнтеролог и старший научный сотрудник Больницы для больных детей (SickKids), профессор педиатрии и эпидемиологии на медицинском факультете Темерти в Университете Торонто и старший научный сотрудник ICES

Эксперт добавил, что хотя выводы ученых в научной раблте не являются причинно-следственными, они позволяют выявить пациентов с потенциально более высоким риском преждевременной смерти, которым может быть полезно более скоординированное лечение их ВЗК и других хронических заболеваний.

Из 9278 смертей, произошедших у людей с ВЗК в период с 2010 по 2020 год, почти половина (47%) были преждевременными, причём у мужчин этот показатель выше, чем у женщин (50% против 44%). Наиболее распространёнными хроническими заболеваниями на момент смерти были различные виды артрита (77%), гипертония (73%), расстройства настроения (69%), почечная недостаточность (50%) и рак (46%). Исследователи обнаружили, что включение в модели хронических заболеваний, диагностированных до 60 лет, и возраста постановки диагноза улучшило прогнозы.

Использование преждевременной смерти в качестве результата более наглядно демонстрирует возможности для улучшения системы здравоохранения, поскольку считается, что преждевременной смерти можно избежать с помощью надлежащей профилактики или раннего и эффективного лечения. авторы работы

Соруководителями исследования были студентка-медик Джемма Постилл с медицинского факультета Темерти и доктор Лора Розелла, профессор и заведующая кафедрой анализа здоровья населения в Школе общественного здравоохранения Далла Лана. Исследватели надеются, что их работа поможет определить области, требующие более целенаправленного наблюдения со стороны различных специалистов в области здравоохранения, от диетологов до специалистов в области психического здоровья и, при необходимости, других специалистов.

Птицы на Галапагосских островах проявляют "дорожную ярость" из-за шума.

Фото: pxhere.com