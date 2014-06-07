Птицы на Галапагосских островах проявляют "дорожную ярость" из-за шума

Новое исследование показало, что птицы на Галапагосских островах меняют своё поведение из-за шума транспорта. Те из них, кто часто подвергается воздействию транспортных средств, проявляют повышенную агрессию. Исследование, опубликованное в журнале "Поведение животных" и проведённое экспертами из Университета Англии Раскина (ARU) и Исследовательского центра Конрада Лоренца при Венском университете, изучало влияние транспортного шума на галапагосских жёлтых певчих птиц (Setophaga petechia aureola), широко распространённых на архипелаге.

Галапагосские острова, расположенные более чем в 500 милях от побережья Эквадора, считаются естественной лабораторией из-за большого количества уникальных эндемичных видов. Галапагосская жёлтая певчая птица генетически отличается от других жёлтых певчих птиц, обитающих в Северной и Южной Америке, и классифицируется как подвид. Посещение Галапагосских островов в 1835 году вдохновило Чарльза Дарвина на разработку теории эволюции путём естественного отбора. Однако в последние десятилетия наблюдается значительный рост численности населения. Наряду с увеличением числа туристов, постоянное население растёт более чем на 6% в год, что приводит к увеличению количества транспортных средств на дорогах островов.

В новом исследовании учёные воспроизводили пение птиц из динамика, имитируя вторжение, в сопровождении записанного шума дорожного движения в 38 местах обитания галапагосских жёлтых певчих птиц на островах Флореана и Санта-Крус. 20 мест находились в пределах 50 метров от ближайшей дороги, а 18 — более чем в 100 метрах. Затем ученые измерили продолжительность песни, которую обычно используют для отпугивания незваных гостей, и физическое агрессивное поведение, такое как приближение к говорящему и многократные перелёты через него. В ходе испытаний с дорожным шумом исследователи обнаружили, что галапагосские жёлтые певчие птицы, живущие на придорожных территориях, проявляли повышенную агрессию, а те, кто жил вдали от дорог, проявляли пониженную агрессию по сравнению с испытаниями без шума. Важно отметить, что эффект от проживания на придорожной территории наблюдался даже на острове Флореана, где было всего около 10 транспортных средств. Это говорит о том, что даже минимальный опыт взаимодействия с дорожным движением влияет на реакцию на шум.

Кроме того, галапагосские жёлтые славки на более густонаселённом острове Санта-Крус увеличили продолжительность своей песни, столкнувшись с дорожным шумом. Эти результаты подтверждают идею о том, что долгосрочный отбор, основанный на опыте восприятия шума или на предыдущем опыте восприятия шума отдельной птицей, позволяет им адаптироваться и корректировать особенности своих песен. Во время экспериментов с шумом птицы увеличили минимальную частоту своих песен, независимо от близости их территории к дороге, что помогло уменьшить наложение их песен на низкочастотный шум дорожного движения.

Птицы используют пение во время территориальной защиты в качестве агрессивного сигнала. Однако если внешний шум, например дорожное движение, мешает передаче сигналов, фактически блокируя этот канал коммуникации, то повышение физической агрессии было бы подходящей реакцией. Соавтор исследования доктор Чаглар Акчай, старший преподаватель поведенческой экологии в Университете Англии Раскина (ARU)

Специалист добавил, что полученные результаты показывают, что изменение агрессивной реакции у жёлтых славковых происходило в основном вблизи дорог. Птицы, занимающие придорожные территории на обоих островах и, следовательно, регулярно сталкивающиеся с шумом от транспорта, возможно, научились проявлять больше физической агрессии, когда вторжение на территорию сопровождалось шумом от транспорта. Ученые иакже обнаружили некоторые свидетельства того, что птицы пытаются справиться с шумом, изменяя свою песню: жёлтые славки во всех местах обитания увеличивают минимальную частоту своих песен, чтобы их было слышно сквозь шум транспорта.

"Наше исследование показывает, насколько важно учитывать поведенческую пластичность в усилиях по сохранению природы и разработке стратегий по смягчению последствий шумового загрязнения для дикой природы. соавтор исследования доктор Чаглар Акчай, старший преподаватель поведенческой экологии в Университете Англии Раскина (ARU)

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Фото и видео: Caglar Akcay, Anglia Ruskin University