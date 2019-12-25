Аферисты пишут горожанам в мессенджерах.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 23 ноября предупредила о мошенничестве якобы от имени суда в мессенджерах.

Пресс-служба занимается взаимодействием со СМИ и не рассылает судебные документы, не занимается документооборотом в судах и не общается с участниками процесса по сути дел. Кроме того, по словам Дарьи Лебедевой, суды не дают рекомендаций, не консультируют и не приглашают на судебные заседания. Важно строго запомнить: судебные документы за коды не выдаются.

Ранее на Piter.TV: мошенники рекламируют ИИ для редактирования фотографий. Как предупредили в МВД России, скачивать программы нужно только из официальных магазинов.

Фото: Piter.TV