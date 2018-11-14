Контроль за качеством воды ведется непрерывно и по многоуровневой схеме.

Холодная вода, которую получают жители Петербурга, полностью соответствует действующим нормативам. Применяемые технологии очистки и обеззараживания гибко учитывают сезонные изменения состояния Невы и способны автоматически подстраиваться под них, сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.

В профильном ведомстве отметили, что на водопроводных станциях действует многоступенчатая система обеззараживания. Такой подход позволяет надежно гарантировать эпидемиологическую безопасность и удерживать микробиологические показатели в рамках установленных требований. Даже при заметных сезонных колебаниях качества речной воды действующие технологии обеспечивают стабильное качество питьевой воды в кранах петербуржцев.

Контроль за качеством воды ведется непрерывно и по многоуровневой схеме. Химико‑бактериологические лаборатории Водоканала регулярно проверяют воду на всех ключевых этапах — от водозабора до подачи в сеть. Программу мониторинга разработали в строгом соответствии с СанПиН и согласовали с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, в 2025-2026 годах специалисты Водоканала протестировали и внедрили промышленные анализаторы для контроля нормируемых показателей качества воды, что повысило надежность контроля безопасности водоснабжения.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге из крана может идти ржавая вода.

Фото: Piter.TV