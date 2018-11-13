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В выходные прошел городской турнир по мини-футболу

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Игры состоялись на МСГ-Арене.

Лучшие мини-футбольные команды Санкт-Петербурга приняли участие в турнире за Кубок города. Среди участников были замечены АЖИО, "Рив Гош", "Водоканал", "Петербург 04", "Золотой", "Невская Ко".

Игры состоялись на МСГ-Арене. Матч был зрелищным и насыщенным. В финал прошли команды "Золотой" и АЖИО. "Ювелиры" оказались сильнее: магазин "Золотой" победил со счетом 5:2 .

Достаточно успешно мы выступили, за счет того, что мы участвовали в Премьер-Лиге и других турнирах. Мы отходить от чемпионского графика не будем, будем участвовать во всех турнирах, в которых играли в том году.

Василий Васильев, игрок ФК "Золотой".

В воскресенье, 18-го ноября, состоится очередной чемпионат мини-футбольной Суперлиги Санкт-Петербурга.

Видео: Piter.TV

 

Теги: волоканал , золотой , мини футбол , рив гош , футбол
Категории: Лента новостей Новости СПб

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