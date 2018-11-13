В выходные прошел городской турнир по мини-футболу

Лучшие мини-футбольные команды Санкт-Петербурга приняли участие в турнире за Кубок города. Среди участников были замечены АЖИО, "Рив Гош", "Водоканал", "Петербург 04", "Золотой", "Невская Ко".

Игры состоялись на МСГ-Арене. Матч был зрелищным и насыщенным. В финал прошли команды "Золотой" и АЖИО. "Ювелиры" оказались сильнее: магазин "Золотой" победил со счетом 5:2 .

Достаточно успешно мы выступили, за счет того, что мы участвовали в Премьер-Лиге и других турнирах. Мы отходить от чемпионского графика не будем, будем участвовать во всех турнирах, в которых играли в том году.

Василий Васильев, игрок ФК "Золотой".