Опознан еще один арестованный петербуржец в Азербайджане

Дмитрий Федоров прибыл в Баку около месяца назад.

В Азербайджане установлен ещё один задержанный российский гражданин, обвиняемый в предполагаемой наркоторговле и киберпреступлениях. Им оказался 22-летний Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга, студент архитектурно-строительного университета, который прибыл в Баку около месяца назад. Информацию подтвердил его отчим.

Ранее сообщалось, что среди арестованных россиян находятся IT-специалисты Дмитрий Безуглый и Антон Драчев, турист Александр Вайсеро и переселенец Сергей Софронов. Все они предстали перед судом с признаками применения насилия, сообщает Baza.

Дмитрию 22 года, и, судя по его соцсетям, он учился в архитектурно-строительном университете. Задержание Дмитрия подтвердил его отчим. Он приехал в Баку несколько месяцев назад. Вчера родным сообщили, что парень был задержан. Telegram-канал Baza

Таким образом, личности пятерых из восьми задержанных россиян, находящихся в Баку, стали известны.

Ранее сообщалось, что в Смоленске задержали криминального курьера, похитившего для онлайн-аферистов 3 млн рублей.

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