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В Смоленске задержали криминального курьера, похитившего для онлайн-аферистов 3 млн рублей

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По данным следствия, трое пожилых жителей областного центра стали жертвами мошенников.

В Смоленске задержали криминального курьера, похитившего для онлайн-аферистов 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, трое пожилых жителей областного центра стали жертвами мошенников. Отмечается, что злоумышленники убедили пенсионеров перевести деньги на "безопасный счет"", а затем прислали к ним курьера, выдававшего себя за представителя Центробанка. Им оказался ранее судимый житель Алтайского края. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл осудят киберафериста, обманувшего 55 микрофинансовых организаций.

Видео: УМВД по Смоленской области

Теги: курьер, мошенничество, полиция, смоленск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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