По данным следствия, трое пожилых жителей областного центра стали жертвами мошенников.

В Смоленске задержали криминального курьера, похитившего для онлайн-аферистов 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, трое пожилых жителей областного центра стали жертвами мошенников. Отмечается, что злоумышленники убедили пенсионеров перевести деньги на "безопасный счет"", а затем прислали к ним курьера, выдававшего себя за представителя Центробанка. Им оказался ранее судимый житель Алтайского края. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл осудят киберафериста, обманувшего 55 микрофинансовых организаций.

Видео: УМВД по Смоленской области