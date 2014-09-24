Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В Марий Эл осудят киберафериста, обманувшего 55 микрофинансовых организаций. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, злоумышленник из Нижнего Новгорода взламывал аккаунты пользователей портала электронных услуг и оформлял на них займы в микрофинансовых организациях. Противоправная деятельность была пресечена в июне 2024 года. От действий киберафериста также пострадали трое жителей Марий Эл. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: МВД по Республике Марий Эл