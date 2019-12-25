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Подростка отправили в колонию после стрельбы по прохожему на проспекте Шаумяна
Сегодня, 16:05
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Подростка отправили в колонию после стрельбы по прохожему на проспекте Шаумяна

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Также ему придется выплатить компенсацию в размере 200 тыс. рублей.

Красногвардейский районный суд вынес приговор несовершеннолетнему, который оказался на скамье подсудимых. Подростка признали виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого как оружие, сообщила объединенная пресс‑службы городских судов.

Преступление произошло 7 сентября 2025 года по проспекту Шаумяна у дома 20. Как установило следствие, 16-летний подросток спровоцировал конфликт с прохожим. В ходе ссоры юноша достал пневматический пистолет "Борнер" модели "ПМ‑Икс" и произвел как минимум два выстрела: один — в голову потерпевшего, второй — в область правого предплечья. В результате мужчина получил телесные повреждения, а несовершеннолетний скрылся с места происшествия.

Подросток полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Кроме того, с законного представителя юноши в пользу пострадавшего взыскали компенсацию в размере 200 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что в Невской Дубровке 17-летний юноша стрелял по окнам дома.

Фото: Piter.TV

Теги: подростки преступления, стрельба на шаумяна, стрельба петербург, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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