В Невской Дубровке 17-летний рецидивист стрелял по окнам дома

Правоохранители задержали 17-летнего стрелка по окнам в поселке Невская Дубровка. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию Всеволожского района еще 11 марта обратился местный житель с информацией о том, что на окне лоджии в его квартире зафиксированы следы от выстрелов из пневматического оружия. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий поймали юношу, ранее подростка уже привлекали к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел для разбирательства.

Фото: Piter.TV