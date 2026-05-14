Задержан подозреваемый в стрельбе из травмата в поселке Романовка

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полиция задержала во Всеволожском районе Ленинградской области подозреваемого в стрельбе из травматического оружия. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел в поселке Романовка еще в июле 2025 года.

У одного из домов между мужчинами случился конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил несколько раз. В результате пострадал 46-летний местный житель: у него зафиксировали ранения в области бедер. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

По подозрению поймали 44-летнего стрелка из Всеволожска. Изъяты зарегистрированный травмат и патроны к нему. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина открыл стрельбу в магазине в деревне Петровское.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти