Пьяный мужчина открыл стрельбу в магазине в деревне Петровское
Сегодня, 11:27
121
Правоохранители задержали открывшего стрельбу в магазине в деревне Петровское Ломоносовского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером в полицию поступила информация о том, что в питейном павильоне неизвестный угрожает обрезом ружья продавцу. Он выстрелил в потолок, после чего скрылся. 

По горячим следам в садоводстве "Фауна" поймали 46-летнего местного жителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оружие не зарегистрировано. В отделе нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Искровском проспекте мужчина выстрелил из охолощенного автомата в ходе конфликта. 

Фото: Piter.TV 

