Пьяный мужчина с пистолетом устроил стрельбу на детской площадке под Петербургом

Жительница деревни Кальтино вызвала полицию после того, как её сосед начал стрелять на улице.

Накануне, 30 апреля, в 10:15 в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась 35-летняя жительница деревни Кальтино. Женщина сообщила, что её сосед стреляет на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 47-летнего неработающего мужчину, ранее судимого. Он находился в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке у дома №1 в деревне Кальтино и стрелял из пневматического пистолета.

Полицейские изъяли пневматический пистолет. Злоумышленник доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина помещён в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

