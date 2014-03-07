Женщина на Ford Focus спровоцировала массовое ДТП на трассе "Нарва"

Пострадали два человека.

Полиция Волосовского района проводит проверку по факту массового ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 30 апреля в 22:20 на 78-м километре автодороги "Нарва". 28-летняя водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в направлении Кингисеппа, выбрала небезопасную дистанцию и совершила столкновение с двигавшимся впереди Fiat Linea. После этого Ford Focus развернуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Mercedes Benz. От удара немецкую иномарку отбросило на Nissan Murano, а затем в заднюю часть Mercedes въехала Lada Granta.

В результате ДТП водитель Ford Focus получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Также в медучреждение доставили пассажира Mercedes Benz — его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. По факту аварии проводится проверка.

