Водитель минивэна "Фольксваген" обгонял грузовик и влетел в фургон на КАД

Утром 29 апреля у развязки с Мурманским шоссе произошло жесткое ДТП. В результате столкновения погибла женщина-пассажир, еще двое пострадали.

Утром 29 апреля на Кольцевой автомобильной дороге, возле развязки с Мурманским шоссе, произошла жесткая авария. Свидетелями ДТП стал наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы оказали пострадавшим доврачебную помощь и вызвали экстренные службы. По предварительной информации, водитель минивэна "Фольксваген" пытался обогнать грузовик. На большой скорости он врезался в фургон, который в тот момент остановился в крайней правой полосе.

Росгвардейцы, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции бросились к искореженной иномарке. Они помогли выбраться из салона несовершеннолетнему пассажиру и водителю. У взрослого мужчины оказалась разбита голова, ему срочно перебинтовали рану. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших.

В результате дорожного происшествия погибла женщина, которая находилась на пассажирском месте в салоне минивэна. Полиция разберется в обстоятельствах и причинах случившегося.

Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти