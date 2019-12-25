Автокредитование: как безопасно заключить сделку

Эксперты объяснили, как безопасно заключить сделку по купле-продаже б/у автомобиля и не остаться ни с чем.

В России при покупке б/у автомобилей банки с некоторого времени выдают только после подписания Договора "Купли-продажи". Таким образом, сначала между покупателем и продавцом подписывается договор, а уже потом организация перечисляет денежные средства. Редакция Piter.tv заинтересовалась вопросом о том, как защищены в этом случае права продавца и покупателя. Эксперт Т-Банка объяснил, какие меры автовладелец может предпринять для того, чтобы не оказаться жертвой покупателя-мошенника, когда денежные средства продавцу не были переданы, но договор подписан и машина находится в залоге.

Руководитель управления "Автокредитования" Кирилл Бакулин отметил, что покупка подержанного автомобиля в кредит в России действительно может оформляться после подписания сторонами договора купли-продажи. В типовой форме договора от Т-Банка, в частности, содержится пункт о том, что "Транспортное средство передано Продавцом и принято Покупателем при заключении Сторонами настоящего Договора. Транспортное средство пригодно для использования по его целевому назначению. Претензий по техническому состоянию, состоянию кузова и характеристикам (качеству) транспортного средства Покупатель не имеет. Отдельного документа о передаче транспортного средства Сторонами не составляется".

Специалист рассказал, что стандартная логика сделки при выдаче кредитной организацией автомобильного кредита на подержанный автомобиль следующая: сначала стороны подписывают договор купли-продажи (ДКП). Затем покупатель предоставляет подписанный ДКП в банк. После проверки документов банк перечисляет кредитные средства. В настоящее время в модели банка денежные средства перечисляются именно покупателю транспортного средства. А после зачисления средств он самостоятельно должен произвести расчет с продавцом.

При этом мы уже реализуем изменения процесса: в ближайшее время будет доступна схема, при которой деньги будут напрямую перечисляться продавцу. Для этого стороны будут подтверждать в банковском интерфейсе факт подписания договора и передачи автомобиля. Кирилл Бакулин, руководитель управления "Автокредитования" от Т-Банка

Эксперт ответил на вопрос о том, как в таком случае защищены права продавца, если кредитные средства перечисляются покупателю, а дальнейший расчет между сторонами происходит вне банковской системы. Специалист пояснил, что на самом деле банк все же участвует в сопровождении сделки и при необходимости рассматривает спорные ситуации. Если будет подтвержден факт того, что фактическая сделка не состоялась (например, автомобиль не передан или оплата не произведена), то банк снимает залог с автомобиля и содействует мирному урегулированию ситуации. В Т-Банке добавили, что считают дополнительной защитой для продавца корректное документальное оформление. В частности, речь идет об отдельном акте приема-передачи машины. Данный документ фиксирует факт расчета между сторонами и передачу автомобиля.

В таком случае ни покупатель может не отдавать деньги, ни продавец может не отдавать машину. Соответственно, это происходит по факту передачи денег: передаются деньги – передается автомобиль. Поэтому никаких подводных камней я тут не вижу. Это абсолютно стандартная форма. Святослав Данилов, заместитель Генерального директора компании "Антисервис"

Заместитель Генерального директора компании "Антисервис" Святослав Данилов, комментируя ситуацию, уточнил, что когда покупается б/у автомобиль, его следует проверить. Согласно Гражданскому кодексу России, стороны вольны в заключении договоров. Если покупателя устраивают условия, то он подписывает договор, он соглашается эти условия исполнять. Если что-то смущает, то он просто не подписывает договор и идет к другому дилеру (физическому лицу), приобретает другой автомобиль.

В Т-Банке подтвердили, информацию о том, автомобиль оформляется в залог банку после выдачи кредитных средств. Если между покупателем и продавцом возникает спорная ситуация, то обстоятельства сделки анализируются. При условии, что сделка не состоялась, залог в виде транспортного средства снимается, а обязательства по кредиту регулируются со стороной заемщика (покупателя). По словам эксперта, формально может возникнуть ситуация, при которой продавец не получил оплату, но автомобиль будет считаться переданным по подписанному договору, а затем оформлен в залог банку в рамках автокредита. Однако на практике этого можно избежать. Для того, чтобы подобных проблем не возникало, банк рекомендует разделять между собой подписание договора купли-продажи и подписание акта приема-передачи (после фактического расчета). Кирилл Бакулин пояснил Piter.TV, что такое разделение — устоявшаяся в стране практика, которая защищает обе стороны заключенной сделки.

Формально такая ситуация возможна, если в договоре купли-продажи указано, что автомобиль передан в момент подписания, при этом фактический расчет между сторонами еще не произведен. Кирилл Бакулин, руководитель управления "Автокредитования" от Т-Банка

Изучив типовой образец договора по автокредитованию, можно увидеть, что одним из пунктов соглашения является то, что покупатель обязан зарегистрировать транспортное средство в течение десяти дней, а продавец в случае отсутствия регистрации вправе подать заявление о прекращении учета. Кирилл Бакулин отметил, что речь идет о стандартном механизме, который регулирует только продавца прекратить учет — это стандартный механизм, но он регулирует только вопросы регистрации, а не финансовых расчетов между сторонами.

Если расчеты фактически не состоялись, ключевую роль играет не регистрация, а наличие/отсутствие подтверждения оплаты; условия договора; факт подписания акта приема-передачи. Соответственно, для защиты продавца критически важно корректно оформлять именно расчетную часть сделки, а не полагаться только на механизм прекращения учета. Кирилл Бакулин, руководитель управления "Автокредитования" от Т-Банка

Автоэксперт Святослав Данилов добавил, что, естественно, можно наткнуться не только на недобросовестных покупателей, но и на недобропорядочных продавцов. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует тщательно выбирать дилера, компанию, у которой приобретается автомобиль. В этом вопросе важно руководствоваться отзывами и репутацией и сроком нахождения на рынке, провести первичную диагностику и всеобъемлющее изучение информации, так как речь идет о дорогостоящей покупке. При выполнении этих шагом проблем возникнуть не должно.

Уважающие себя бренды заботятся о своей репутации. Они не допустят возникновения такой глупой ситуации, когда договор уже подписан, машина не передается, но деньги требуются. Святослав Данилов, заместитель Генерального директора компании "Антисервис"

В пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пояснили, что Федеральный Закон от 07.02.1992 года под номером 2300-1 "О защите прав потребителей" регулирует отношения, которые возникают между потребителями и продавцами при продаже товаров. Согласно преамбуле ФЗ 2300-1, продавцом является организация вне зависимости от ее организационно-правовой формы, а также индивиуальный предприниматель, реализующий товары потребителям по договорам "купли-продажи". Однако требования Закона 2300-1 не распространяется на отношения, возникающие между физическими лицами. Защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется исключительно в судебном порядке. Предлагаемый типовой договор от банка на покупку б/у автомобиля для получения на этом основании автокредита, в Роспотребнадзоре оценили как соглашение именно между физическими лицами.

