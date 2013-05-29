Врач Межер назвал три заметных при посещении туалета симптома рака кишечника

Врач общей практики Сермед Межер назвал три симптома рака, которые можно заметить при посещении туалета. Слова специалиста приводит издание Mirror.

По словам Межера, указывать на развитие рака кишечника могут стойкие изменения стула: появление в нем крови, ощущение неполного опорожнения, а также изменение привычек кишечника. Речь идет об изменении частоты походов в туалет, консистенции кала или его цвета.

Врач отметил, что эти симптомы нельзя игнорировать. При их появлении он призвал обращаться к доктору, особенно если они сохраняются длительное время. Межер добавил, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение. Он подчеркнул, что распознавание этих признаков может привести к диагностике на ранней стадии, когда выживаемость при раке кишечника достигает 95 процентов.

