В Петербурге открылась постоянная экспозиция Бахрушинского музея в ТЮЗе им. Брянцева

В рамках федеральной программы "Новый музей театра" представлено более 250 предметов из фондов Бахрушинского музея и собрания ТЮЗа. Центральным образом выставки стал спектакль "Конёк-Горбунок" с макетом декорации 1922 года.

Бахрушинский музей запустил в Санкт-Петербурге постоянную экспозицию на базе Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Проект реализован в рамках федеральной программы "Новый музей театра".

Генеральный директор музея Кристина Трубинова отметила, что в 2026 году к проекту присоединился ТЮЗ имени Брянцева, а новое пространство станет просветительским центром. Экспозиция знакомит посетителей со становлением отечественной театральной школы для детей, а также с педагогическими принципами Александра Брянцева.

В экспозиции представлено более 250 предметов из фондов Бахрушинского музея и собрания ТЮЗа, включая костюмы, макеты декораций, афиши, программы, архивные документы и фотографии. Центральным образом выставки стал спектакль "Конёк-Горбунок" по сказке Петра Ершова с макетом декорации Владимира Бейера 1922 года.

Экспозиция разделена на несколько тематических блоков: 1920–1930-е годы с участием Александра Брянцева, Самуила Маршака, Владимира Бейера и Николая Стрельникова; период Великой Отечественной войны; послевоенное время с письмом-завещанием Брянцева; эксперименты конца XX — начала XXI века с работами режиссёров Григория Козлова, Адольфа Шапиро и Анатолия Праудина; а также современный этап, включающий фестивали "Б"АRТ"О", лабораторию "Пьесочница" и проекты "Молодёжь. Театр. Фест", "Брянцевский фестиваль" и "Герои нашего времени".

Новый музей планирует проводить экскурсии, квесты, мастер-классы, лекции, семинары и профориентационные программы.