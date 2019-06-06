Аферистов с билетами на ПМЭФ оштрафовали на 400 тысяч рублей

Пушкинский районный суд признал виновными троих участников мошеннической схемы. Они предлагали аккредитацию на форум за 300 тысяч рублей, тогда как официальная стоимость билетов была значительно выше.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по делу о незаконной продаже билетов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году. Троих участников мошеннической схемы признали виновными. Каждый из них получил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе судов рассказали, что фигуранты разработали схему обмана сотрудников юридического лица. Они предложили им аккредитацию на форум за 300 тысяч рублей, хотя официальная стоимость билетов была значительно выше.

Аферисты планировали выдать трех сотрудников компании за журналистов издания Sminews, чтобы получить для них бесплатные пропуска через "Росконгресс". Всего от клиентов, желавших посетить форум, они получили 900 тысяч рублей, которые оставили себе.

Свою вину они полностью признали и добровольно возместили ущерб. Суд, учитывая эти обстоятельства, назначил наказание в виде денежного штрафа.

