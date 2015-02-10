Обнародована спортивная программа ПМЭФ-2026

Организаторы раскрыли детали спортивной программы ПМЭФ-2026. В этом году она включает более десяти видов спорта. Кроме того, в деловую программу форума официально вошли сразу три спортивные сессии. Мероприятия пройдут не только в Петербурге, но и в других городах.

В рамках ПМЭФ-2026 запланирован ряд крупных соревнований и активностей:

26–31 мая — многодневная велогонка "Золото Ладоги".

30 мая — Кубок органов государственной власти по футболу и Кубок радио "Монте-Карло" по гольфу.

4 июня — массовый забег по центру Санкт-Петербурга.

6 июня — прогулка на сапах (SUP-бордах) по городским каналам.

Также в программе традиционно значатся Кубок по конной выездке, турниры по гольфу, теннису и парусному спорту. Полный список спортивных мероприятий доступен на официальном сайте ПМЭФ.

Как подчеркнул советник президента России Антон Кобяков, спортивная программа форума ориентирована на поиск решений для дальнейшего развития экосистемы российского спорта и укрепления международного сотрудничества.

Ранее организаторы опубликовали расширенную деловую программу ПМЭФ‑2026.

