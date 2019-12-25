Организаторы опубликовали расширенную деловую программу ПМЭФ‑2026

С 3 по 6 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Организаторы опубликовали полную деловую программу мероприятия, главной темой мероприятия звучит как "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, в условиях глобальной трансформации форум станет площадкой для поиска конкретных решений, способных обеспечить устойчивый рост экономики на долгосрочную перспективу. В расписание форума включено более 150 деловых сессий, посвященных адаптации мировой и российской экономики к новым реалиям.

Программа форума структурирована по нескольким ключевым направлениям:

"Мировая экономика": участники обсудят будущее глобальной финансовой системы, развитие международной торговли, инвестиционные стратегии и новые форматы технологического сотрудничества.

"Российская экономика": в центре внимания окажутся вопросы индустриальной политики, привлечения инвестиций и использования долгосрочных финансовых инструментов.

"Человекоцентричность": здесь эксперты затронут демографические проблемы, состояние рынка труда и перспективы развития системы образования.

"Среда для жизни: новые технологии — новое качество": этот блок посвящен развитию территорий, экономике наследия и созданию комфортной городской среды.

Отдельное внимание будет уделено вопросам внедрения искусственного интеллекта, развитию робототехники и обеспечению цифровой безопасности. Помимо основных сессий, программа включает бизнес-завтраки и международные диалоги для налаживания контактов между российскими предпринимателями и их зарубежными партнерами.

